Cuore bruciato | arrivati gli ispettori al Monaldi attesa per la decisione sul nuovo organo

Gli ispettori sono arrivati al Monaldi dopo che il cuore di un bambino di due anni si è “bruciato” durante il trapianto del 23 dicembre, sollevando preoccupazioni sulla gestione dell’intervento. Questi esperti ora stanno valutando le cause del danno e decideranno se adottare nuove misure di sicurezza. La famiglia del piccolo attende con ansia un responso che potrebbe influenzare le prossime decisioni mediche.

Giornata decisiva all’ospedale Monaldi, dove è ricoverato il bambino di due anni al centro del caso del cuore danneggiato trapiantato il 23 dicembre scorso. In mattinata sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero della Salute con il compito di acquisire tutta la documentazione relativa alla vicenda clinica e organizzativa che ha portato all’intervento. L’attività ispettiva non si fermerà a Napoli. Dopo aver raccolto atti, cartelle cliniche e procedure interne al Monaldi, gli ispettori si trasferiranno all’ospedale di Bolzano, struttura coinvolta nella catena che ha condotto al primo trapianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

