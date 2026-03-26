La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha commentato pubblicamente il momento attuale dello show, affermando di essere felice per gli ascolti bassi e ritenendo che il programma abbia stancato il pubblico. La sua dichiarazione arriva in un periodo di calo di popolarità del reality, che ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha detto la sua sul momento non facile della trasmissione, aggiungendo che il tempo dei reality in televisione sia ormai superato Cristina Plevani non ha usato mezzi termini e ha bocciato senza esitazioni l'attuale stagione del Grande Fratello VIP. La storica vincitrice del primo Grande Fratello è intervenuta sui social con un'analisi molto diretta, mettendo in dubbio l'appeal del reality: secondo lei, il format potrebbe aver semplicemente esaurito la sua forza, così come altri programmi dello stesso genere. Plevani felice per gli ascolti bassi del Grande Fratello VIP In una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che suona come una vera e propria frecciata al programma, Plevani ha ammesso di aver "gongolato" davanti agli ascolti non brillanti di questa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cristina Plevani sul Grande Fratello: "Felice per gli ascolti bassi, ha stancato!"

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