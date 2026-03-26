Cristina Plevani dura sul GF | Ha stancato sono sempre le stesse facce Gongolo per gli ascolti bassi

Cristina Plevani ha commentato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, affermando che il programma non riesce a decollare e che ha stancato, con molte facce familiari che si ripetono. L’opinionista ha anche espresso soddisfazione per gli ascolti considerati bassi, ipotizzando una possibile chiusura anticipata del reality. La sua analisi si basa sulla percezione di un format ormai troppo visto e poco innovativo.

Cristina Plevani commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il programma non vuole decollare e infatti non mancano ipotesi di una chiusura anticipata di un format che, secondo la ex vincitrice e opinionista dell'edizione nip, è ormai stanco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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