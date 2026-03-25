Ronaldo Jr possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenario

Ronaldo Jr si sta allenando con il settore giovanile del Real Madrid, la stessa squadra in cui ha giocato il padre. La presenza del giovane portoghese nel centro di formazione del club è stata confermata da comunicazioni ufficiali e immagini scattate durante le sessioni di allenamento. Al momento, non sono stati annunciati accordi contrattuali o piani definitivi riguardo al suo possibile inserimento in prima squadra.

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