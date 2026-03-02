Iran turismo italiano in crisi Con la guerra a rischio oltre 3.500 prenotazioni

Il settore turistico italiano che operava in Iran sta affrontando una crisi significativa a causa del conflitto in corso. In particolare, entro i prossimi trenta giorni, si prevede la perdita di circa 3.500 prenotazioni, a causa delle cancellazioni e dei rientri dei viaggi già programmati. La situazione mette a rischio le attività delle agenzie di viaggio e le prenotazioni già confermate.

AGI - Il conflitto in Iran mette sotto attacco anche il turismo organizzato, che oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi 30 giorni potrebbe perdere altre circa 3.500 prenotazioni tra pacchetti e servizi, per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti. È la stima per Assoviaggi Confesercenti del Centro Studi Turistici di Firenze, che considera le reazioni immediate del mercato e ipotizza una soluzione rapida del conflitto in corso nell'area del Medio Oriente. La perdita deriverebbe sia da rinunce al viaggio su prodotti già acquistati, sia da proposte all inclusive già programmate verso le destinazioni a maggior rischio sicurezza che potrebbero restare invendute. 🔗 Leggi su Agi.it

