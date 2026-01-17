Crisi Aeffe sale la rabbia per i licenziamenti in tronco | i lavoratori studiano le contromosse con il sindacato

La crisi di Aeffe, coinvolgendo il gruppo di Alberta Ferretti, ha generato preoccupazione tra i lavoratori, che stanno valutando con il sindacato possibili contromisure. I licenziamenti immediati hanno suscitato reazioni di contrarietà e volontà di difendere i diritti dei dipendenti. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle prossime decisioni aziendali e alle eventuali risposte dei rappresentanti sindacali.

“Il diavolo veste Aeffe”. Recita così il volantino diffuso durante le scorse ore da Cgil Rimini e Filctem Cgil in merito alla crisi che ha coinvolto il gruppo di Alberta Ferretti. Il sindacato ha deciso di convocare i dipendenti del gruppo Aeffe, a seguito delle lettere di licenziamento giunte nel corso di questa settimana. L’appuntamento è in programma martedì (20 gennaio), alle 10. Per l’assemblea è stato scelto il teatro della Regina. Dopo il mancato accordo con i sindacati, durante la riunione dello scorso lunedì in sede ministeriale, l’azienda di San Giovanni in Marignano non ha perso tempo e nel giro di pochissime ore ha iniziato a convocare i dipendenti in amministrazione, uno dopo l’altro, comunicando il licenziamento in tronco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

