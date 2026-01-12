Vinti 50mila euro al 10eLotto a Civita Castellana

Una recente vincita al 10eLotto a Civita Castellana porta un premio di 50.000 euro, confermando l’attenzione verso questa regione. Dopo i successi della Lotteria Italia e di un gratta e vinci da due milioni di euro a Tarquinia, questa nuova vincita si aggiunge alle occasioni di fortuna che interessano la Tuscia. Un episodio che testimonia come la dea Bendata possa sorridere anche in questa zona.

La Dea Bendata "vola" ancora sulla Tuscia. Dopo i premi della Lotteria Italia e il gratta e vinci da due milioni di euro a Tarquinia, una vincita è stata registrata anche a Civita Castellana. Si tratta di un colpo da 50mila euro, il più alto della giornata del 10 gennaio, nel concorso del.

