Il governo di centrodestra vara una nuova misura per proteggere gli agenti di polizia. Con il nuovo “scudo FdI”, i processi contro gli uomini in divisa arriveranno solo se il ministro dà il via libera. La proposta vuole evitare che chi lavora in prima linea si trovi a dover affrontare un processo da solo, magari dopo aver rischiato la vita durante un intervento. La novità mira a ridurre il peso delle cause legali e a garantire una maggiore tutela a chi ogni giorno si mette in gioco per la sicurezza dei cittadini.

Basta con lo Stato che processa se stesso. Stop alla solitudine di chi indossa una divisa e, nel cuore della notte o nel caos di una piazza, deve decidere in una frazione di secondo tra la vita e la morte, sapendo che il giorno dopo potrebbe ritrovarsi solo davanti a un magistrato e con il conto in banca prosciugato dalle spese legali. Fratelli d’Italia batte un colpo fondamentale sul tavolo della giustizia e della sicurezza: arriva il ddl “scudo”. Un impianto normativo – che potrebbe presto confluire nel prossimo Decreto Sicurezza – per dire chiaramente che chi serve lo Stato e protegge i cittadini non può essere lasciato in balia di un massacro mediatico e giudiziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, arriva lo “scudo FdI”: processi agli agenti solo su richiesta del ministro. La rivoluzione che protegge chi ci difende

In diversi comuni della Brianza, si intensifica l'attenzione alla sicurezza pubblica attraverso l'adozione di strumenti come il taser per gli agenti di polizia locale e l'installazione di nuove telecamere.

Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati.

