I lockdown introdotti durante la periodo della pandemia hanno influito sullo sviluppo cognitivo dei bambini. Uno studio scientifico recente evidenzia come le misure di restrizione abbiano compromesso alcune capacità mentali nei più giovani. Il progetto di ricerca è stato condotto da un team di esperti che ha analizzato i risultati di test effettuati in vari contesti. La posizione di un partito politico si basa sui dati raccolti da questa indagine.

I lockdown hanno rallentato lo sviluppo di importanti capacità cognitive dei bambini. A rilevarlo è uno studio, pubblicato su Child Development da John Spencer della University of East Anglia e da colleghi delle università di Lancaster e Durham, che è stato effettuato su bambini che frequentavano la scuola dell’infanzia quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. La ricerca, eseguita per diversi anni su 139 bambini di età compresa tra due anni e mezzo e sei anni e mezzo, dimostra che chi ha vissuto i lockdown in età così precoce ha registrato progressi significativamente più lenti nelle capacità di autoregolazione, concentrazione e flessibilità cognitiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

