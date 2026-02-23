Messico nel caos | la guerra dei cartelli a pochi mesi dal Mondiale

Una sparatoria in un quartiere di Città del Messico ha causato il blocco temporaneo di diverse strade principali. La polizia ha risposto con numerosi agenti e mezzi blindati, mentre i residenti cercano di mettersi in salvo. La violenza tra gruppi criminali si intensifica, creando tensione nelle zone centrali della capitale. Le autorità ancora non hanno comunicato dettagli sulla dinamica dell’accaduto, che ha lasciato molte persone intrappolate nelle zone interessate.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo, l’arbitra Lee Fernanda Galán ha interrotto la partita tra Necaxa e Querétaro della prima divisione femminile messicana (una delle più importanti al mondo), facendo rientrare tutte le giocatrici negli spogliatoi. La causa sono stati dei rumori, simili a delle esplosioni, che si sono sentiti provenire dall’esterno dello stadio Victoria di Aguascalientes, e che hanno subito fatto temere un attacco dei cartelli. Pánico en Aguascalientes Se suspende el Necaxa vs Querétaro femenil por posibles detonaciones afuera del Estadio Victoria pic.twitter.comAToDNrrzg3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026 Nella giornata di domenica, nelle ore precedenti alla partita, la polizia ha ucciso in uno scontro a fuoco Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, il capo del cartello di Jalisco, una delle più potenti organizzazioni criminali al mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Messico, l'esercito uccide il superboss dei narcos: caos e guerra di successioneNemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho', è stato ucciso dall'esercito messicano, che ha agito per smantellare il suo potente cartello.

Scontri, incendi e morti: Messico nel caos a quattro mesi dai Mondiali. Il tema sicurezza è un’incognitaUn'ondata di violenza, con scontri e incendi, ha causato morti e caos nel Messico vicino ai Mondiali.

