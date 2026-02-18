Non vado nel merito ma nel metodo | questo referendum può consegnare la Costituzione a una minoranza

Enza Plotino critica il metodo del referendum costituzionale del 2223 marzo, sostenendo che rischia di consegnare la Costituzione a una minoranza. La giornalista evidenzia come l’uso di una maggioranza semplice per modificare un testo così delicato sia una scelta pericolosa, anche se si tratta di un’azione già tentata in passato. Secondo lei, questa procedura crea un precedente rischioso, lasciando poche garanzie di rappresentanza e di tutela delle regole fondamentali. La questione non riguarda i singoli quesiti, ma il modo in cui si decide di cambiare la Costituzione.

di Enza Plotino Il fatto che sia già stato tentato non toglie gravità all’atto! Non entro nel merito dei quesiti del referendum costituzionale del 2223 marzo perché penso che sia la procedura ad essere inaccettabile: affidare a colpi di maggioranza la modifica della Costituzione è quanto di più sconsiderato ci sia, politicamente e istituzionalmente. Rendere la Carta costituzionale non un patrimonio comune del Paese, ma l’espressione di scelte di parte, nelle quali i partiti che ne rimangono fuori, e il loro elettorato, non si riconoscono, è un atto destabilizzante dell’ordine sociale, politico o statale costituito, che ha governato il percorso condiviso dell’Italia verso una democrazia compiuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

