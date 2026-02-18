Non vado nel merito ma nel metodo | questo referendum può consegnare la Costituzione a una minoranza
Enza Plotino critica il metodo del referendum costituzionale del 2223 marzo, sostenendo che rischia di consegnare la Costituzione a una minoranza. La giornalista evidenzia come l’uso di una maggioranza semplice per modificare un testo così delicato sia una scelta pericolosa, anche se si tratta di un’azione già tentata in passato. Secondo lei, questa procedura crea un precedente rischioso, lasciando poche garanzie di rappresentanza e di tutela delle regole fondamentali. La questione non riguarda i singoli quesiti, ma il modo in cui si decide di cambiare la Costituzione.
di Enza Plotino Il fatto che sia già stato tentato non toglie gravità all’atto! Non entro nel merito dei quesiti del referendum costituzionale del 2223 marzo perché penso che sia la procedura ad essere inaccettabile: affidare a colpi di maggioranza la modifica della Costituzione è quanto di più sconsiderato ci sia, politicamente e istituzionalmente. Rendere la Carta costituzionale non un patrimonio comune del Paese, ma l’espressione di scelte di parte, nelle quali i partiti che ne rimangono fuori, e il loro elettorato, non si riconoscono, è un atto destabilizzante dell’ordine sociale, politico o statale costituito, che ha governato il percorso condiviso dell’Italia verso una democrazia compiuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Referendum, cardinale Savino al congresso per il No: ‘Vado per ribadire l’importanza della Costituzione’Il cardinale Francesco Savino ha partecipato a un congresso per il No al referendum sulla Giustizia, sostenendo pubblicamente la difesa della Costituzione.
Francesca Albanese delegittimata: si usa la forza quando non si può contestare nel meritoFrancesca Albanese viene delegittimata in modo evidente, perché chi non riesce a controbattere nel merito ricorre alla forza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tempi più lunghi per la nuova diga di Vado Ligure che sarà assoggettata a Via; Referendum, monsignor Savino: Non faccio propaganda per il No. La Chiesa deve ricucire e non dico cosa voterò; Brignone? e Bastoni, due modi di intepretare lo sport: espressione del merito e scorciatoia alla sofferenza; Il vescovo pugliese all'assemblea dei magistrati di sinistra: Parlerò di Costituzione, non mi schiero per il referendum.
Non vado nel merito ma nel metodo: questo referendum può consegnare la Costituzione a una minoranzaIl fatto che sia già stato tentato non toglie gravità all’atto! Non entro nel merito dei quesiti del referendum costituzionale del 22/23 marzo perché penso che sia la procedura ad essere inaccettabile ... ilfattoquotidiano.it
Vado Ligure, seconda fase della diga dovrà essere sottoposta a VIA. Casciano: Allungherà i tempi dell’iter autorizzativoPrendiamo atto della determinazione del MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica circa la necessità di sottoporre la seconda fase del progetto per la realizzazione della nuova diga ... savonanews.it
«Quando ti esponi, ti esponi a tutto e devi essere in grado di difendere quello che fai. Io quando mi espongo, quando vado su un palco importante, sono pronto a qualsiasi cosa». «La Costituzione mi garantisce il diritto di parola. Io questo diritto di parola lo vo facebook