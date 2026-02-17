Il presidente di Italia Viva, Matteo Barbera, ha accusato la sinistra di tradire la Costituzione trasformando il referendum sulla giustizia in un’arma politica. Barbera sottolinea che, nonostante le tensioni, è possibile scegliere di votare sì senza rinunciare ai principi di sinistra. Durante un comizio, ha ricordato come alcuni partiti abbiano fatto della riforma un tema di lotta politica, invece di rispettare il voto popolare.

Essere di sinistra e votare sì al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo «si può. Perché appartiene alla storia della sinistra riformista la separazione delle carriere dei magistrati». A sostenerlo è Augusto Barbera, già presidente della Corte Costituzionale, politico e ministro del Governo Ciampi, in una intervista al Messaggero. Separazione delle carriere una proposta della sinistra dagli anni ‘80. Il giurista ricorda le tappe di una proposta di lungo corso e che ora ha trovato la sua concretizzazione: « Questa è una storia che risale agli anni 80 del secolo scorso, quando si è cominciato a sostenere il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il monito di Barbera alla sinistra: è un tradimento della Costituzione trasformare il referendum in un voto politico

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana di Agrigento fa un appello ai cittadini che vivono fuori sede.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.