Oggi si è aperta la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, che quest'anno conta circa 3.000 stand e rappresenta un record di nazioni partecipanti. La manifestazione si svolge nella città emiliana, attirando operatori e aziende internazionali del settore della bellezza. Secondo le stime ufficiali, il volume d’affari previsto per l’evento raggiunge gli 18 miliardi di euro.

La 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna ha aperto i battenti oggi, giovedì 26 marzo 2026, trasformando la città emiliana nel cuore pulsante dell’industria della bellezza globale. Fino al 29 marzo, oltre tremila espositori provenienti da sessantotto nazioni hanno affollato i padiglioni per presentare più di diecimila marchi, confermando il sold-out totale della manifestazione. Questa non è una semplice fiera commerciale, ma un ecosistema operativo dove scienza, creatività e manifattura si fondono per definire le traiettorie future del settore beauty. L’impatto economico sulla Lombardia e sul Nord Italia è diretto: l’afflusso di buyer internazionali genera indotto turistico e commerciale che va ben oltre i confini bolognesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosmoprof: 3.000 stand, record di nazioni e 18 miliardi

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