Recupero record | 60.000 case popolari rinascono con 1,2 miliardi

Il governo ha annunciato un piano ambizioso per risolvere l'emergenza abitativa: 60.000 alloggi popolari inutilizzabili saranno recuperati entro quest'anno con un investimento di 1,2 miliardi di euro. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha illustrato il progetto durante il question time alla Camera, sottolineando l'urgenza di raddrizzare una situazione paradossale: migliaia di case vuote per mancanza di manutenzione in un Paese con una forte domanda di abitazioni sociali. Il piano si concentra inizialmente sul recupero di alloggi già esistenti ma inutilizzabili a causa di degrado strutturale e impianti obsoleti. L'obiettivo è aprire i cantieri già nel 2026 per restituire questi alloggi alle famiglie in lista d'attesa.

