Da Bergamo a Cosmoprof | lo stand icoone porta la firma bergamasca

Durante il Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, lo stand di i-Tech Industries è stato progettato da Francesca Signori, designer di Albino, in collaborazione con Plus&Plus, azienda locale specializzata in marketing e comunicazione. La manifestazione si svolge a Bologna e rappresenta un importante evento nel settore della bellezza e della cosmetica. Lo stand porta la firma di professionisti bergamaschi e si distingue per la sua progettazione.

Al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 lo stand di i-Tech Industries porta una firma tutta bergamasca. A progettarlo è Francesca Signori, designer originaria di Albino, in collaborazione con Plus&Plus, realtà del territorio attiva nel marketing e nella comunicazione. Il concept, intitolato #bloomwithicoon e, unisce ricerca scientifica e progettazione creativa. L’obiettivo è tradurre nello spazio il funzionamento di icoone Microfacial, dispositivo dedicato ai trattamenti di viso, collo e décolleté. Alla base c’è una visione precisa: la pelle come sistema dinamico, in cui la stimolazione dei tessuti riattiva i flussi e restituisce equilibrio, luminosità ed energia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati "Clitoridere": lo stand up comedian Daniele Fabbri porta sul palco le abitudini sessuali dei palermitani“Clitoridere”, scritto e interpretato da Daniele Fabbri pioniere della stand-up comedy italiana e vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi 2023, a... A Roma tutto pronto per la maratona dell'acqua, da domani apre lo stand interattivo Acea al Circo MassimoApre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse... Aggiornamenti e notizie su Da Bergamo a Cosmoprof lo stand icoone... Temi più discussi: Da Bergamo a Cosmoprof: lo stand icoone® porta la firma bergamasca; A Cosmoprof la firma bergamasca di Francesca Signori e Plus&Plus: Dialogo tra tecnologia e benessere; Da Bergamo a Cosmoprof: dall’idea di Plus&Plus alla creatività di Francesca Signori, lo stand icoone® porta la firma bergamasca. Da Bergamo a Cosmoprof: lo stand icoone porta la firma bergamascaL’idea di Plus&Plus e la creatività di Francesca Signori trasformano il nuovo dispositivo viso in un’esperienza visiva unica ... bergamonews.it Cosmoprof, a Bologna come cambia la viabilità: «Più bus, taxi, navetta dall’aeroporto, smart working e gli orari di chiusura della tangenziale»La fiera dal 26 al 29 marzo: le misure annunciate dal Comune per far fronte all'impatto che avrà sul traffico la 57esima edizione del Cosmoprof ... corrieredibologna.corriere.it Bergamo Alta jack.megapixel - facebook.com facebook Bergamo, presentato il primo tram Škoda 49T per la nuova linea T2 x.com