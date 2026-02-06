Social Network il 68,3% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minori
La maggior parte dei fiorentini vuole stringere le regole sui social network per i minori. Secondo un sondaggio, il 64% chiede leggi più restrittive, ispirandosi a quelle francesi. Solo il 3% si oppone a limitazioni più dure. La richiesta cresce tra i residenti, che vogliono proteggere i ragazzi dai rischi online.
Firenze, 6 febbraio 2026 - Quasi il 64% dei fiorentini chiede una legge più restrittiva sull’uso dei social network da parte dei minori, a partire dalle norme varate in Francia, mentre meno del 3% si oppone a nuove limitazioni. È il dato più rilevante che emerge da un’indagine online promossa da MetaFirenze, community civica che raccoglie e analizza le opinioni dei cittadini su temi di attualità All’indagine hanno partecipato 229 fiorentini nell’arco di 24 ore. Secondo i risultati, la maggioranza assoluta degli intervistati (63,8%) ritiene che l’uso dei social network da parte dei minori comporti più rischi che benefici, soprattutto in relazione a dipendenza digitale, esposizione a contenuti dannosi e possibili effetti negativi sulla salute mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
