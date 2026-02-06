Social Network il 68,3% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minori

Da lanazione.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte dei fiorentini vuole stringere le regole sui social network per i minori. Secondo un sondaggio, il 64% chiede leggi più restrittive, ispirandosi a quelle francesi. Solo il 3% si oppone a limitazioni più dure. La richiesta cresce tra i residenti, che vogliono proteggere i ragazzi dai rischi online.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Quasi il 64% dei fiorentini chiede una legge più restrittiva sull’uso dei social network da parte dei minori, a partire dalle norme varate in Francia, mentre meno del 3% si oppone a nuove limitazioni. È il dato più rilevante che emerge da un’indagine online promossa da MetaFirenze, community civica che raccoglie e analizza le opinioni dei cittadini su temi di attualità All’indagine hanno partecipato 229 fiorentini nell’arco di 24 ore.  Secondo i risultati, la maggioranza assoluta degli intervistati (63,8%) ritiene che l’uso dei social network da parte dei minori comporti più rischi che benefici, soprattutto in relazione a dipendenza digitale, esposizione a contenuti dannosi e possibili effetti negativi sulla salute mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

social network il 683 dei fiorentini vuole una legge pi249 severa per i minori

© Lanazione.it - Social Network, il 68,3% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minori

Approfondimenti su Firenze Minori

Social network vietati ai minori di 16 anni, in Australia entra in vigore la prima legge al mondo (con molti dubbi)

Iniziativa legale in Australia contro il blocco dei social network per i minori di 16 anni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Firenze Minori

Argomenti discussi: Oltre il 68% dei giovani si dichiara vittima di (cyber)bullismo, Estra scende in campo; Google paga 68 milioni di dollari per chiudere una class action che l’accusava di violare la privacy con il suo assistente vocale; Raggi cosmici nell’occhio di Webb; Amico mio, Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi. Oggi il 'volto buono della tv' avrebbe compiuto 68 anni.

social network il 68Social Network, il 68,3% dei fiorentini vuole una legge più severa per i minoriIl 33,6% chiede di accompagnare i divieti con più educazione digitale (anche in famiglia), mentre solo il 2,6% è contrario a restrizioni ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.