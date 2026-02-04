Madrid vuole limitare la diffusione di contenuti illegali sui social network

Il governo spagnolo si muove per frenare la diffusione di contenuti illegali sui social network. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato a Dubai nuove misure, tra cui un divieto d’accesso ai minori di 16 anni. La decisione mira a proteggere i giovani e limitare i rischi legati alla rete.

“Le piattaforme dovranno mettere in atto sistemi efficaci di verifica dell’età, non semplici caselle da spuntare ma barriere reali”, ha dichiarato. “Oggi i nostri figli sono esposti a uno spazio a cui non avrebbero mai dovuto avere accesso da soli, caratterizzato da dipendenza, abusi, pornografia, manipolazione e violenza”, ha aggiunto. Il premier spagnolo ha inoltre sottolineato che le leggi saranno modificate “in modo da rendere i dirigenti delle aziende tecnologiche legalmente responsabili dei reati commessi sulle loro piattaforme”. “I dirigenti saranno anche penalmente responsabili della mancata rimozione di contenuti illegali o che incitano all’odio”, ha precisato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

