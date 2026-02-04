Madrid vuole limitare la diffusione di contenuti illegali sui social network
Il governo spagnolo si muove per frenare la diffusione di contenuti illegali sui social network. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato a Dubai nuove misure, tra cui un divieto d’accesso ai minori di 16 anni. La decisione mira a proteggere i giovani e limitare i rischi legati alla rete.
“Le piattaforme dovranno mettere in atto sistemi efficaci di verifica dell’età, non semplici caselle da spuntare ma barriere reali”, ha dichiarato. “Oggi i nostri figli sono esposti a uno spazio a cui non avrebbero mai dovuto avere accesso da soli, caratterizzato da dipendenza, abusi, pornografia, manipolazione e violenza”, ha aggiunto. Il premier spagnolo ha inoltre sottolineato che le leggi saranno modificate “in modo da rendere i dirigenti delle aziende tecnologiche legalmente responsabili dei reati commessi sulle loro piattaforme”. “I dirigenti saranno anche penalmente responsabili della mancata rimozione di contenuti illegali o che incitano all’odio”, ha precisato. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Madrid PedroSánchez
Social network vietati sotto i 16 anni: approvata risoluzione in Europa per tutelare i minori online e limitare pratiche che creano dipendenza
Spagna, Sanchez annuncia divieto di accesso ai social media per gli under 16: “Responsabilità ai dirigenti delle piattaforme per contenuti illegali”
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che i minorenni sotto i 16 anni non potranno più usare i social media.
Ultime notizie su Madrid PedroSánchez
Argomenti discussi: Champions League Calcio: Benfica – Real Madrid Trasmissione in diretta in diretta da qualsiasi luogo.
Il Milan sta cercando di prendere Disasi dal Chelsea. Il Milan vuole anche il difensore, Disasi è in vantaggio su Gimenez dell'Atletico Madrid @DiMarzio x.com
JURGEN KLOPP: LA LEGGENDA Il Real Madrid sognava di averlo con sé per la prossima stagione. Ma lui è stato chiaro. Non tornerà ad allenare. Ha tenuto fede ad una decisione presa due anni fa. Troppe pressioni. Troppo stress. Non vuole essere schiavo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.