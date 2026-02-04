Il governo spagnolo si muove per frenare la diffusione di contenuti illegali sui social network. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato a Dubai nuove misure, tra cui un divieto d’accesso ai minori di 16 anni. La decisione mira a proteggere i giovani e limitare i rischi legati alla rete.

“Le piattaforme dovranno mettere in atto sistemi efficaci di verifica dell’età, non semplici caselle da spuntare ma barriere reali”, ha dichiarato. “Oggi i nostri figli sono esposti a uno spazio a cui non avrebbero mai dovuto avere accesso da soli, caratterizzato da dipendenza, abusi, pornografia, manipolazione e violenza”, ha aggiunto. Il premier spagnolo ha inoltre sottolineato che le leggi saranno modificate “in modo da rendere i dirigenti delle aziende tecnologiche legalmente responsabili dei reati commessi sulle loro piattaforme”. “I dirigenti saranno anche penalmente responsabili della mancata rimozione di contenuti illegali o che incitano all’odio”, ha precisato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Madrid vuole limitare la diffusione di contenuti illegali sui social network

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che i minorenni sotto i 16 anni non potranno più usare i social media.

