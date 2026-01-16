In seguito alla chiusura del punto vendita Pam Panorama ai Gigli, si valuta l’attivazione di opportunità di ricollocamento per i dipendenti all’interno del centro commerciale. La possibile reimmissione nel mercato del lavoro mira a favorire una transizione agevole e a mantenere l’occupazione nella zona. La situazione è in fase di approfondimento, con l’obiettivo di individuare soluzioni per sostenere i lavoratori coinvolti.

Fienze, 16 gennaio 2026 – I lavoratori di Pam potrebbero trovare lavoro in altre aziende ospitate dal centro commerciale I Gigli. Pam Panorama ai Gigli, dai record alla chiusura: nel 1997 c’erano 450 dipendenti, ora 45 licenziamenti L’ipotesi è stata fatta trapelare dalla stessa proprietà della struttura commerciale di Campi Bisenzio, dove il 31 dicembre scorso ha chiuso il supermercato di Pam Panorama, che ha lasciato senza occupazione tutti e 34 i dipendenti del punto vendita. Licenziato per il test del carrello, udienza il 29 in tribunale. Ci sarà un presidio di protesta Pur non avendo una responsabilità diretta, in quanto proprietari della struttura, ma non dei singoli esercizi commerciali, la direzione e la proprietà dei Gigli hanno infatti manifestato la disponibilità a collaborare attivamente per promuovere nuove opportunità occupazionali all’interno delle aziende presenti ai Gigtli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusura Pam Panorama, I Gigli si attivano per il lavoro. Ipotesi ricollocamento dei dipendenti nel centro commerciale

