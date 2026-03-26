Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, nel novarese e nel Vco si svolgeranno numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti e mostre, oltre a mercatini e street food. Sono in programma anche escursioni e altre iniziative, offrendo diverse attività per i visitatori e i residenti della zona.

Gli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del week end tra Novara e il Vco In arrivo un fine settimana con tanti appuntamenti nel novarese e nel Vco. In programma non solo spettacoli, concerti e mostre, ma anche street food, mercatini, escursioni e molto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end di marzo. Per l'elenco completo clicca qui. A Borgomanero la Villa Marazza diventa dimora di tarocchi e profumi con “Per fumum arcanum”, a Oleggio le serate degli amici della musica proseguono con ospite il Duo Ilex, mentre al Pellico di Trecate ci sarà invece “La Fortuna con l'effe maiuscola”. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Cosa fare in città: gli eventi del week end del 28 e 29 marzo

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