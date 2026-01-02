Il medico gettonista furbetto condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro.

Un medico gettonista è stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28.000 euro. L’indagine ha rilevato un curriculum volutamente incompleto, 35 turni al Pronto Soccorso senza autorizzazioni e un’attività remunerata senza regolare autorizzazione. La vicenda evidenzia le criticità legate all’abusivismo e alla trasparenza nelle attività sanitarie, sottolineando l’importanza di controlli accurati nel settore medico.

Un curriculum "volutamente incompleto", 35 turni al Pronto soccorso, oltre 28 mila euro incassati e zero autorizzazioni. Medico licenziato e la Corte dei conti lo condanna anche a restituire tutto il compenso percepito come "gettonista". È così che si chiude la storia di un dirigente medico 64enne di Jesi, in servizio presso il dipartimento di emergenza-urgenza della zona dal 2008, già licenziato dall’azienda sanitaria, e ora condannato a restituire 28.154 euro per aver lavorato come medico "a gettone" in violazione delle regole del Servizio sanitario pubblico. Non una svista. Non un equivoco. Tra luglio 2022 e maggio 2023 il medico ha svolto incarichi extra istituzionali, non autorizzati e non autorizzabili come medico "gettonista" nei pronto soccorso degli ospedali marchigiani di Senigallia e San Benedetto del Tronto e di Osimo, quest’ultimo facente capo all’Inrca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

