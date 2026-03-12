Italia la Nazionale si aggrappa a Gattuso | il CT ha la chiave per ricaricare gli Azzurri delusi

La Nazionale italiana di calcio si affida a Gattuso per cercare di risollevare il morale dopo le recenti delusioni. Il tecnico ha assunto il ruolo di allenatore e guida il team nelle prossime sfide. La squadra si prepara ad affrontare gli impegni con un nuovo spirito, sperando di ritrovare compattezza e determinazione in vista delle prossime partite ufficiali.

