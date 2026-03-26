Nella vicenda legata a presunti finanziamenti fraudolenti provenienti dal Pnrr, sono stati sequestrati 56 mila euro a una società specializzata in impianti di illuminazione e fotovoltaici. Contestualmente, è stato iscritto nel registro degli indagati un imprenditore coinvolto nelle indagini. Le autorità stanno approfondendo le modalità di utilizzo dei fondi e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nel meccanismo illecito.

In azione la Guardia di finanza di Tarquinia, insospettita dal fatto che i dipendenti risultavano seguire la lezione di formazione in aula mentre erano contemporaneamente al lavoro. Indagato imprenditore Corsi fantasma con i soldi del Pnrr, sequestrati 56mila euro a una società di impianti di illuminazione e fotovoltaici e imprenditore indagato. La Guardia di finanza di Tarquinia è entrata in azione nei giorni scorsi, quando ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip di Civitavecchia. Al centro una società operante nel settore dell'installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici, il cui legale rappresentante è stato segnalato alla magistratura per il reato di indebite compensazioni di crediti inesistenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Corsi fantasma con i soldi del Pnrr, sequestrati 56mila euro a società di impianti di illuminazione e fotovoltaici

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