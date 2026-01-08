Smart parking nuova illuminazione interna degli edifici e impianti fotovoltaici | Domodossola diventa smart

A partire dal 2026, Domodossola avvierà un progetto di rigenerazione urbana che prevede l’implementazione di smart parking, l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e il potenziamento dell’illuminazione interna con tecnologia LED ad alta efficienza. Queste iniziative mirano a migliorare la qualità della vita e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile per la città.

