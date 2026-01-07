Nuovi impianti di pubblica illuminazione investimento di 300mila euro a Ravenna

La Giunta di Ravenna ha approvato un progetto da 300mila euro per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, che include la realizzazione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica nel territorio, attraverso un piano di interventi tecnici ed economici dettagliati. L’obiettivo è garantire un’illuminazione più efficace e sostenibile per la città.

È stato approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo riguardante sia la nuova realizzazione di alcuni tratti di impianti di pubblica illuminazione che il potenziamento di tratti esistenti. Gli impianti inseriti in progetto sono derivanti dalla pianificazione di.

