Lotta all’erosione costiera Da Follonica a Capalbio progetti per salvare le spiagge

L’erosione delle coste è una sfida crescente lungo il tratto da Follonica a Capalbio, minacciando l’equilibrio ambientale e le comunità locali. Per contrastare questo fenomeno, sono stati avviati diversi progetti di tutela e conservazione delle spiagge, fondamentali per preservare il patrimonio naturale e sostenere l’economia turistica della zona. La prevenzione e l’intervento tempestivo sono essenziali per tutelare il litorale e garantirne la fruibilità futura.

L'erosione costiera continua a rappresentare una delle emergenze ambientali più preoccupanti lungo il litorale maremmano. L'avanzata del mare, accentuata dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteo estremi, sta modificando in modo sempre più evidente il profilo delle spiagge, mettendo a rischio arenili, dune, infrastrutture e aree di grande valore naturalistico. Per questo i Comuni costieri, con il supporto della Regione, stanno moltiplicando gli interventi di manutenzione e difesa della costa. A Scarlino, dove il Comune gestisce 11 chilometri di fascia costiera, di cui 6 chilometri di spiagge particolarmente sensibili, l'attenzione è massima.

LOTTA ALL'EROSIONE COSTIERA | Danilo Lo Giudice: "Opere pronte a partire". Intervista con il sindaco di Santa Teresa di Riva facebook

