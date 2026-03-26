corsa campestre il de sanctis galilei protagonista a manduria

A Manduria si è svolta una gara di corsa campestre organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive di un liceo locale. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune e di un ente dedicato allo sport. La competizione ha coinvolto studenti e partecipanti di diverse età, con un percorso che si è snodato attraverso le aree verdi della città.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta a Manduria la manifestazione di corsa campestre organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo De Sanctis-Galilei, con il patrocinio del Comune e di Sport e Salute S.p.A.. L’evento si è articolato in sette serie di gara sulle distanze di 1000, 1500 e 2000 metri, all’insegna della sana competizione e del fair play, con una partecipazione numerosa e ordinata di pubblico. Il Liceo De Sanctis-Galilei si è distinto sia sotto il profilo organizzativo sia per i risultati ottenuti dai propri studenti, presenti in tutte le categorie. Nella categoria Allievi, primo posto per Andrea Giangrande (3BS) e terzo per Mauro Antonio Moretto (3AC), seguiti da Massimo Duggento (4°), Gabriele Desantis (6°), Pierfrancesco Cardillo (8°) e Matteo Buccoliero (10°). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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