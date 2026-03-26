Corruzione in corso perquisizioni alla Difesa Terna e Rfi

Nelle ultime ore sono in corso perquisizioni in diverse sedi legate al settore della difesa e alle società di gestione delle infrastrutture. Le indagini riguardano presunte irregolarità legate a reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio e turbativa d’asta. Le autorità giudiziarie stanno acquisendo documenti e materiale presso gli uffici coinvolti, senza che siano stati emessi ancora eventuali provvedimenti restrittivi.

Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Al centro dell’indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, presunte irregolarità negli appalti informatici. Complessivamente 26 gli indagati. Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Corruzione, in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e Rfi Articoli correlati Corruzione, in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e RfSono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito di una indagine della... Perquisizioni al ministero della Difesa e nelle sedi di Terna e Rfi: ipotesi corruzione su appalti informaticiRoma, 26 marzo 2026 – Perquisizioni della guardia di Finanza al ministero della Difesa e nelle sedi di Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale. Una selezione di notizie su Corruzione in corso perquisizioni alla... Corruzione, in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e RfSono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui ... ilsole24ore.com Bari, sette persone indagate per corruzione: sotto inchiesta due appalti pubblici dell’ASL aggiudicati tra il 2024 e il 2025Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Bari (Nucleo polizia economico e finanziaria), nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ... affaritaliani.it