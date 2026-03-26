Corruzione in corso perquisizioni alla Difesa Terna e Rf

Le autorità stanno eseguendo perquisizioni presso alcuni enti pubblici e aziende legate alla difesa, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono state sequestrate documentazioni e sono in corso verifiche su vari soggetti coinvolti. L'indagine interessa anche pratiche di turbativa d'asta e altre ipotesi di illecito.

Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Al centro dell’indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, presunte irregolarità negli appalti informatici. Complessivamente 26 gli indagati. Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Articoli correlati Corruzione in appalti in ambito sanitario: perquisizioni a BariI finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione nelle province di Bari, Treviso e Bergamo a decreti di perquisizione personale,... Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione, perquisizioni negli uffici a RomaIl presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato in un'indagine per peculato e corruzione portata avanti dalla Procura... Tutti gli aggiornamenti su Corruzione in corso perquisizioni alla... Bari, sette persone indagate per corruzione: sotto inchiesta due appalti pubblici dell’ASL aggiudicati tra il 2024 e il 2025Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Bari (Nucleo polizia economico e finanziaria), nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ... affaritaliani.it Blitz in società del costruttore Bonifaci. Corruzione, perquisizioni in CampidoglioIl re del mattone e proprietario del quotidiano Il Tempo finito nel vortice delle perquisizioni disposte dalla Procura di Roma nell’ambito della stessa inchiesta per cui a gennaio erano stati ... affaritaliani.it