Corriere dello Sport | Napoli attacco camaleontico | Conte reinventa tutto attorno a Hojlund

Il Napoli ha modificato la propria strategia offensiva, adattandosi alle nuove esigenze della squadra. L’allenatore ha apportato diverse variazioni tattiche per supportare al meglio il nuovo attaccante, che si è inserito nel sistema. La squadra continua a mantenere una presenza offensiva significativa, nonostante le variazioni nella disposizione e nel modo di giocare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli cambia pelle, ma resta sempre pericoloso. Fabio Tarantino, sul Corriere dello Sport, racconta l’evoluzione tattica dell’attacco azzurro, costruito attorno a Rasmus Hojlund e modellato di volta in volta da Antonio Conte. Alle spalle del centravanti danese si è mosso un intero sistema offensivo. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come, tra moduli e interpreti diversi, il Napoli abbia trovato soluzioni sempre nuove per restare competitivo nonostante le difficoltà. UN ATTACCO IN CONTINUA EVOLUZIONE Dall’inizio della stagione con il 4-1-4-1, fino al 3-4-2-1 attuale, il Napoli ha cambiato volto più volte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, attacco camaleontico: Conte reinventa tutto attorno a Hojlund” Articoli correlati Corriere dello Sport: “Napoli, nel segno di Hojlund”Corriere dello Sport: “Napoli, nel segno di Hojlund”"> Rasmus Hojlund vuole sentire di nuovo il boato del Maradona dopo un suo gol. Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirino”Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirino”"> MARASSI – Per fortuna del Napoli, Rasmus Hojlund... Aggiornamenti e notizie su Corriere dello Sport Napoli attacco... Temi più discussi: 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio; Napoli, la formazione ufficiale di Conte per la partita con il Cagliari; È il Napoli ma sembra Manchester: Conte pensa a un trio d’attacco inedito; Il Napoli schiera Maradona: il dato in casa che fa sognare un finale super. Corriere dello Sport: Napoli, con i rientri cambia tuttoNapoli vola con quattro vittorie consecutive. Il Corriere dello Sport evidenzia l’impatto dei rientri: Lukaku, De Bruyne e McTominay decisivi per la svolta. mondonapoli.it I 100 anni del Napoli con il Corriere dello Sport-StadioDue uscite settimanli, ogni mercoledì e sabato, per ripercorrere un capitolo alla volta la storia azzurra raccontata dal maestro Mimmo Carratelli ... napolitoday.it Corriere della Sera. . Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanché si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al refer - facebook.com facebook Secondo il Corriere dello Sport, anche il #Napoli sarebbe forte sul profilo di Goretzka Il centrocampista andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed è un'idea per la mediana del prossimo anno sia del Napoli: è sfida a #Juventus e #Milan x.com