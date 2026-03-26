Corriere dello Sport | Napoli attacco camaleontico | Conte reinventa tutto attorno a Hojlund

Da napolipiu.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha modificato la propria strategia offensiva, adattandosi alle nuove esigenze della squadra. L’allenatore ha apportato diverse variazioni tattiche per supportare al meglio il nuovo attaccante, che si è inserito nel sistema. La squadra continua a mantenere una presenza offensiva significativa, nonostante le variazioni nella disposizione e nel modo di giocare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli cambia pelle, ma resta sempre pericoloso. Fabio Tarantino, sul Corriere dello Sport, racconta l’evoluzione tattica dell’attacco azzurro, costruito attorno a Rasmus Hojlund e modellato di volta in volta da Antonio Conte. Alle spalle del centravanti danese si è mosso un intero sistema offensivo. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come, tra moduli e interpreti diversi, il Napoli abbia trovato soluzioni sempre nuove per restare competitivo nonostante le difficoltà. UN ATTACCO IN CONTINUA EVOLUZIONE Dall’inizio della stagione con il 4-1-4-1, fino al 3-4-2-1 attuale, il Napoli ha cambiato volto più volte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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