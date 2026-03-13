Corriere dello Sport | Napoli nel segno di Hojlund

Rasmus Hojlund desidera rivedere il pubblico del Maradona esultare dopo un suo gol. La squadra di Napoli si prepara a scendere in campo con l’attaccante danese pronto a contribuire alla partita. Il suo nome compare nelle prime pagine dei quotidiani sportivi, che evidenziano il suo ruolo nel prossimo impegno del club. La tensione cresce in vista della partita, mentre Hojlund si allena con la squadra.

Rasmus Hojlund vuole sentire di nuovo il boato del Maradona dopo un suo gol. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l'attaccante del Napoli non segna in casa in campionato dal 7 dicembre, quando firmò una doppietta alla Juventus nella vittoria in rimonta degli azzurri. L'ultima rete a Fuorigrotta risale invece al 28 gennaio, in Champions League contro il Chelsea. Non un digiuno preoccupante, ma per il centravanti danese segnare davanti ai propri tifosi resta un obiettivo speciale. Domani contro il Lecce proverà a interrompere questa curiosa statistica. Il primato di minuti giocati Intanto Hojlund si gode anche un primato importante.

