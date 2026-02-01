Mercato Inter accelerata nella notte | Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri! Ecco tutti i dettagli

La trattativa tra l’Inter e Diaby si è sbloccata nella notte. Il giocatore si avvicina sempre di più ai nerazzurri, che ora cercano di definire l’accordo il prima possibile. La notizia circola con insistenza e si aspetta solo l’ufficialità.

Inter News 24 Mercato Inter, Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri: la trattativa si è sbloccata nella notte. Eco tutti i dettagli. La trattativa che sembrava essersi arenata ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore. Moussa Diaby è ora vicinissimo a vestire la maglia dell' Inter, grazie a un cambio di rotta decisivo nelle negoziazioni con l'Arabia Saudita. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il clima in casa nerazzurra è di forte ottimismo, segno che gli ostacoli principali sono stati ormai aggirati. La formula che sta sbloccando l'affare prevede un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che tutela le casse del club di Viale della Liberazione.

