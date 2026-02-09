Prima pagina Corriere dello Sport | Ingiocabili Fuga Inter + 8 | Chivu si diverte
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi mette in evidenza la fuga dell’Inter in classifica, che ora ha otto punti di vantaggio sul secondo. Chivu si diverte a vedere la sua squadra allungare, mentre il Milan cerca di rispondere sul mercato per recuperare terreno. La giornata si preannuncia calda in Serie A, con i tifosi che aspettano di vedere se i rossoneri riusciranno a reagire.
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, roboante, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso nella 24^ giornata della Serie A 2025-2026: un netto 5-0 con cui i nerazzurri si sono portati a + 8 sul Milan di Massimiliano Allegri (che ha, però, una partita in meno). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
