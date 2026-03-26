Cordoba-CD Mirandes venerdì 27 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 27 marzo 2026 alle 19:00 si affrontano Cordoba e CD Mirandes in una partita di Segunda Divisione. Il Cordoba arriva da sei sconfitte consecutive che lo hanno fatto scendere di posizione in classifica, attualmente a nove punti dalla zona playoff, mentre il CD Mirandes si trova in una posizione di classifica differente. La partita si svolgerà in un momento di difficile periodo per il team di casa.

Il Cordoba viene da sei sconfitte di fila che lo hanno fatto precipitare a -9 dalla zona playoff ma per sua fortuna il quartultimo posto nella classifica della Segunda Divisione è distante dieci punti. Ben diversa la situazione di un CD Mirandes che, nonostante stia facendo meglio, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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