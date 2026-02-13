Coppie childfree, chi sono quelle senza figli e perché sono ancora tanto giudicate In Italia, sono sempre più numerose le coppie che scelgono di vivere senza figli, una decisione che provoca spesso reazioni di sconcerto o condanna. Questo fenomeno, che si lega a mutamenti culturali e sociali, si scontra con aspettative tradizionali e stereotipi radicati nel nostro Paese. Secondo un’indagine recente dell’ISTAT, le coppie senza prole rappresentano ormai il 20% delle relazioni stabili, un dato che evidenzia come questa scelta sia diventata più comune ma ancora mal tollerata in molte realtà. La causa principale di

C he in Italia ci siano meno bambini è un dato di fatto, di cui spesso si parla. Alla base del calo demografico, non solo nel nostro paese ma in generale in Occidente, diversi fattori. Sicuramente l’aspetto economico e di precarietà non sono d’aiuto, ma se ne aggiunge anche un altro: la consapevolezza di alcune coppia di non voler avere figli. Con una precisa e chiara distinzione: non che non possano avere figli, ma semplicemente non li desiderano. Sono le coppie childfree, un termine nato negli anni Sessanta e che desta ancora giudizi negativi nella società. Guardare film erotici insieme fa bene alla coppia: 5 titoli e dove trovarli X Leggi anche › Menopausa senza tabù. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Coppie childfree, chi sono quelle senza figli e perché sono ancora tanto giudicate

Alessandra Martines è madre di due figli, Stella e Hugo, nati da relazioni diverse.

Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, ha spesso condiviso dettagli sulla sua vita privata, in particolare sul suo matrimonio con Fabio Leoni e sui loro figli, Virginia e Pietro.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Coppie childfree, chi sono e perché sono criticate; Niente figli per carità: perché i Millennial dicono no.

Pechino Express 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione. Le coppie in garaRoma, 16 ottobre 2025 – Sono finalmente state svelate le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di ‘Pechino Express’. Lo show che dovrebbe arrivare su Sky e Now non prima del 2026, questa volta ... quotidiano.net

Pechino Express 2026, ecco chi sono le coppie del show di SkyPrima di chiudere la valigia e imbarcarsi mancavano ancora un po' di informazioni sulla nuova avventura di Pechino Express, ma oggi si definisce tutto il quadro e le coppie sono ufficialmente attese ... ansa.it

Legge di bilancio, le donne dove sono Gli ultimi dati Istat disponibili ci mostrano che in Italia il 45,4% delle donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni è senza figli, e sono in aumento le coppie childfree, ovvero quelle che rinunciano volontariamente alla scelta - facebook.com facebook