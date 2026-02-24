Milan tre partite per avvertire tutti | il Diavolo ha smesso di sognare ma non ha intenzione di arrendersi

Un pareggio contro il Parma ha fatto capire al Milan che la corsa scudetto è ormai irraggiungibile. La sconfitta ha spento le speranze di vincere il titolo, ma la squadra non si arrende: tre partite rimanenti devono servire a dimostrare di voler ancora lottare per la qualificazione in Champions League. I giocatori sono determinati a reagire e a cambiare rotta, concentrandosi sul prossimo impegno. La squadra si prepara a dare tutto per ottenere i punti necessari.

La sconfitta contro il Parma ha spento ogni speranza di scudetto, ma il Milan è ancora in corsa per il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League.