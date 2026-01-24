Coppa del Mondo di sciabola 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile a Salt Lake City

Nella prova maschile di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City, l’Italia può contare su nove atleti qualificati per il tabellone principale, dimostrando solidità e continuità. Nonostante le assenze di Curatoli e Gallo, i risultati confermano il buon livello della squadra italiana in una competizione di rilievo internazionale.

Buon bilancio per l’Italia nella prova maschile di Coppa del Mondo di sciabola: nove qualificati nonostante le assenze di Curatoli e Gallo. Nove azzurri del CT Andrea Terenzio saranno protagonisti tra il tardo pomeriggio e la notte italiana di oggi del tabellone principale della gara individuale maschile nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Un risultato complessivo importante soprattutto se si considera che l’Italia, costretta rinunciare nella capitale dello Utah a Luca Curatoli e Michele Gallo, assenti a scopo precauzionale per recuperare da alcuni problemi fisici, aveva tutti i suoi portacolori in pedana nelle qualificazioni disputate tra ieri sera e la scorsa notte.🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di DohaQuesto weekend, la scherma italiana si presenta con 48 atleti impegnati tra Salt Lake City e Doha.

Leggi anche: Pista Lunga, scatta la Coppa del Mondo: 17 Azzurri in pista a Salt Lake City

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Spindleruv Mlyn slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE; Strabiliante Brignone! Che rientro, Federica: 6/a nel gigante di Kronplatz. Vince Scheib, Della Mea 10/a; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

Spettacolare Franzoni sulla Streif nella Coppa del Mondo di sci: trionfa davanti a OdermattGiovanni Franzoni è stato il padrone della Streif. Una prova incredibile: il suo 1'5231 è rimasto il miglior tempo resistendo ai passaggi dei veterani. Solamente Marco Odermatt ha provato a metterlo ... corrieredellosport.it

Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci, è il quarto azzurro a trionfare sulla StreifGiovanni Franzoni, Kitzbuehel, Austria, 24, gennaio 2026 (AP Photo/Gabriele Facciotti) Italia grande protagonista nella ... msn.com

Giovanni Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel nella discesa di Coppa del mondo di sci. - facebook.com facebook

beverfood.com/coppa-mondo-pa… Coppa del Mondo del #Panettone: i 10 finalisti italiani verso la sfida mondiale 2026 #BolognaFiere #CoppaDelMondoDelPanettone #GiuseppePiffaretti #PanettoniArtigianali #Pasticceria #SIGEP2026 x.com