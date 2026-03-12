Trampolino elastico azzurri in Coppa del Mondo ad Alkmaar | debutto stagionale per la Tramp-Italy

La Nazionale italiana di trampolino elastico partecipa il 12 e 13 marzo ad Alkmaar alla prima tappa della Coppa del Mondo FIG. La squadra si prepara a competere nel circuito internazionale, affrontando le prime sfide della stagione in un evento che si svolge nei Paesi Bassi. La partecipazione segna il debutto stagionale per gli atleti italiani nel circuito mondiale.

La Nazionale italiana di trampolino elastico impegnata il 12 e 13 marzo nei Paesi Bassi nel circuito FIG. Convocati cinque atleti per la tappa di Alkmaar, primo banco di prova dell’anno in vista degli appuntamenti internazionali della stagione. Si apre la stagione internazionale della Coppa del Mondo di trampolino elastico con la tappa di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Il circuito FIG farà infatti tappa nella terra dei tulipani il 12 e 13 marzo, segnando uno dei primi appuntamenti di rilievo dopo l’apertura di Baku, in Azerbaigian, a fine febbraio. Per la Tramp-Italy sarà il debutto stagionale sul palcoscenico internazionale, un test importante per iniziare a misurarsi con i migliori specialisti della disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it

Alkmaar, si alza il sipario: la Tramp-Italy debutta in Coppa del Mondo

