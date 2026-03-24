Coppa d’Africa il Senegal presenta ricorso al TAS dopo la sconfitta a tavolino col Marocco La ricostruzione di quanto successo!

Il Senegal ha deciso di impugnare la decisione del risultato finale della finale di Coppa d’Africa, presentando un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. La squadra aveva perso la partita a tavolino contro il Marocco e questa decisione ha portato alla presentazione del ricorso. La disputa riguarda la validità dell’esito della partita e la decisione di assegnare la vittoria al team marocchino.

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