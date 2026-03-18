Coppa d’Africa… infinita | Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del Marocco
La Coppa d'Africa 2026 continua a far discutere: il Senegal, che aveva conquistato il torneo sul campo, ha annunciato di aver presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport contro la decisione di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco. La squadra senegalese definisce la decisione
(Adnkronos) – La Coppa d'Africa 2026 non finisce più. Dopo la vittoria a tavolino assegnata al Marocco, il Senegal (squadra vincitrice sul campo del trofeo) ha annunciato ricorso al Tas definindo la decisione "ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che scredita il calcio africano". Una nuova puntata di una delle storie più clamorose del calcio contemporaneo.. L'articolo Coppa d’Africa. infinita: Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del Marocco proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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