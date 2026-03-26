Copertura divelta dal vento finisce sulle auto della concessionaria | FOTO

Un forte vento ha sradicato una copertura di un edificio, causando danni alle auto esposte presso una concessionaria a Macerata Campania. La copertura si è abbattuta sulle vetture, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

Un grave incidente causato dal forte vento ha provocato danni a un'autoconcessionaria. E' accaduto a Macerata Campania. Le folate che stanno caratterizzando la giornata di oggi, 26 marzo, hanno divelto la copertura di un capannone a via Carlo Alberto Dalla Chiesa. La copertura è finita nell'area di parcheggio delle auto della concessionaria “Piccirillo”. Ovviamente è scattata subito la richiesta di intervento ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area danneggiata dal vento e per rimuovere il materiale finito nel parco auto. Si provvederà anche alla conta dei danni che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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