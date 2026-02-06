A Fiano Romano una tettoia viene divelta dal vento e crolla sopra un' officina

Paura a Fiano Romano nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Il vento forte ha divelto una tettoia di un palazzo su via Nenni. La struttura si è staccata e è caduta sopra il tetto di un’officina lungo la via Tiberina. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti col fiato sospeso. La zona è stata messa in sicurezza, mentre i vigili del fuoco hanno iniziato le verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Paura a Fiano Romano. A causa del maltempo e del forte vento che ha sferzato la città nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, una struttura è volata via da un palazzo su via Nenni, terminando sul tetto di un'officina che affaccia sulla strada parallela, la via Tiberina.

