Convocati Italia per l’Irlanda del Nord Gattuso spiazza tutti | c’è un’esclusione a sorpresa!

L’Italia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita contro l’Irlanda del Nord. Tra le scelte del tecnico, ci sono state alcune novità rispetto alle convocazioni precedenti, tra cui un’esclusione inattesa. La selezione comprende diversi calciatori, mentre altri sono stati lasciati fuori senza preavviso. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali della federazione.

Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. Credevo di non poter fare certe cose ma con lui ho capito questa cosa» Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso: un forfait ed una sorpresaGennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per la... Italia-Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: fuori il big più attesoClamorosa novità di formazione in casa azzurra in vista dell’impegno di domani sera: Gattuso lascia tutti a bocca aperta. Tutti gli aggiornamenti su Convocati Italia Temi più discussi: I convocati dell'Italia per gli spareggi di accesso al Mondiale; Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa; Playoff mondiali: i convocati di Gattuso per il match contro l'Irlanda del nord. Pagina 0 | Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del NordManca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima: gli Azzurri devono vincere a ... tuttosport.com Ultim’ora – convocati Italia: ecco i cinque esclusi contro l’Irlanda del Nord e la scelta su ScamaccaL'Italia scenderà in campo questa sera a Bergamo per lo spareggio verso i Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Il ct della Nazionale italiana ha scelto i convocati ... msn.com Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del Nord - facebook.com facebook Scamacca non ce la fa, anche Cambiaso in tribuna. Italia, i 24 convocati da Gattuso per l'Irlanda del Nord x.com