In vista della partita tra Italia e Irlanda del Nord, l’allenatore ha deciso di apportare una modifica alla formazione iniziale, sorprendendo gli osservatori. La scelta riguarda un giocatore molto atteso che, invece di scendere in campo, è stato escluso dall’elenco dei titolari. La decisione viene comunicata poco prima dell’inizio della gara, senza annunci ufficiali precedenti.

Clamorosa novità di formazione in casa azzurra in vista dell’impegno di domani sera: Gattuso lascia tutti a bocca aperta. Attesa ormai spasmodica per il match tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì sera alle ore 20,45 allo stadio di Bergamo e valido per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri devono assolutamente vincere per accedere alla finale in cui contenderanno a una tra Galles e Bosnia Erzegovina il pass per il prossimo Mondiale. Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione: il commissario tecnico Gattuso avrebbe infatti deciso di affidarsi in attacco a Kean e Retegui e di tenere almeno inizialmente in panchina Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia-Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: fuori il big più atteso

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