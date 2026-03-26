Un uomo di 39 anni è stato ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dopo essere stato incornato da un toro nel Barese. Si tratta del secondo incidente di questo tipo in due settimane nella zona. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e valutando le circostanze dell’incidente.

Un 39enne è stato incornato da un toro nel barese ed ora si trova in coma nel reparto di rianimazione. L’evento è avvento solo 13 giorni dopo che anche un 80enne ha perso la vita a causa di un attacco molto simile E’ aConversano, nel Barese, che si è consumato un tragico e assurdo episodio:un uomo di 39 anni è stato incornato da un toro ed ora, purtroppo, si trova in condizioni estremamente gravi.L’episodio, da quanto è stato possibile apprendere, è avvenuto questa mattina nelle campagne tra Conversano e Turi. E secondo le prime ricostruzioni, il 39enne sarebbe stato caricato alle spalle dal bovino riportando ferite estremamente gravi. La vittima è stata trasportata prontamente al Policlinico di Bari dopo il pronto intervento dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conversano, in coma allevatore 39enne incornato da un toro: secondo caso in due settimane

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