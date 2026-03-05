Rotte globali e farmaci La lezione del Golfo sulle supply chain

Le tensioni nello Stretto di Hormuz e le sfide logistiche nella regione del Golfo hanno causato un rallentamento nel traffico marittimo. Questa situazione ha coinvolto direttamente le catene di approvvigionamento mondiale di farmaci, influenzando la produzione e la distribuzione di medicinali. Le interruzioni nelle rotte commerciali hanno evidenziato la vulnerabilità delle supply chain globali in un momento di crescente complessità.

Con il rallentamento del traffico nello Stretto di Hormuz e le difficoltà logistiche nell'area del Golfo, a essere colpite sono anche le catene di approvvigionamento globali che sostengono la produzione e la distribuzione di farmaci. L'escalation militare sta di fatto bloccato il movimento di numerose petroliere nello Stretto di Hormuz con effetti a catena sull'intero sistema logistico internazionale. Navi cargo ferme nei porti del Golfo o costrette a circumnavigare l'Africa, voli cargo sospesi e ritardi nelle rotte commerciali stanno rallentando il trasporto di un'ampia gamma di beni, dai semiconduttori ai fertilizzanti fino ai prodotti farmaceutici.