AI Festival 2026 | a Milano il confronto tra imprese istituzioni e big tech sull’uso dell’intelligenza artificiale

Il 21 e 22 gennaio 2026, Milano ospiterà la terza edizione di AI Festival, evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale. L’appuntamento riunisce imprese, istituzioni e big tech per un confronto sulle applicazioni e le sfide dell’AI nei contesti aziendali, sociali e pubblici. Un’opportunità per approfondire le prospettive e le implicazioni di questa tecnologia in continua evoluzione.

Il 21 e 22 gennaio 2026 Milano ospiterà la terza edizione di AI Festival, il festival internazionale dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nei processi aziendali, istituzionali e sociali. L’evento si terrà presso l’edificio Roentgen dell’ Università Bocconi, Main Partner della manifestazione, con Dell Technologies e Intel come Main Sponsor e il patrocinio del Comune di Milano. L’iniziativa è ideata da Search On Media Group e powered by WMF – We Make Future. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, l’edizione precedente ha registrato oltre 10.000 presenze, confermando il Festival come uno dei principali appuntamenti italiani ed europei dedicati all’AI applicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

