Empoli | controlli di Asl e municipale chiuso ristorante etnico

Un ristorante etnico nel centro di Empoli è stato chiuso dopo verifiche di sicurezza e igiene condotte da Asl e polizia municipale. Durante i controlli, sono stati riscontrati carenze nei requisiti professionali e nelle condizioni del locale. La chiusura è stata decisa per garantire la tutela dei clienti e rispettare le norme di sicurezza alimentare. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e gli operatori del settore ristorativo della zona.

Un ristorante etnico del centro storico di Empoli è stato chiuso per "mancanza di requisiti professionali adeguati" dopo i controlli dei giorni scorsi da parte di polizia municipale e tecnici dell'Asl. Già due anni fa l'attività venne chiusa in seguito a controlli dell'Asl. "Grazie a chi ha effettuato i controlli. Ci sono principi - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, sui quali non deroghiamo".