Napoli controlli nel campo rom | denunce sequestri e bonifica

A Napoli, sono stati effettuati controlli nel campo rom di via Circumvallazione Esterna, con l’obiettivo di garantire la legalità e la sicurezza dell’area. Durante le operazioni sono state emesse denunce per abusivismo, eseguiti sequestri ambientali e avviate attività di bonifica. Questi interventi rientrano in un’azione di monitoraggio e tutela del territorio, volto a migliorare le condizioni e la legalità dell’area interessata.

Controlli ad alto impatto nel campo rom di via Circumvallazione Esterna a Napoli: denunce per abusivismo, sequestri ambientali e bonifica dell’area. Proseguono senza sosta le attività di controllo dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei campi rom presenti sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri, tra la mattinata e il primo pomeriggio, è stato effettuato un servizio straordinario ad “alto impatto” nel campo di via Circumvallazione Esterna 165, nella periferia del capoluogo partenopeo. All’intervento hanno partecipato decine di militari appartenenti alla Compagnia Stella, al Nucleo Carabinieri Forestale e al NOE, con il supporto della Polizia Locale di Napoli e del personale dell’Asl veterinaria. 🔗 Leggi su 2anews.it

