Controlli antidroga in Oltrarno | pusher fermato in bicicletta in piazza dei Nerli

Nella notte del 25 marzo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 37 anni di origini tunisine in piazza dei Nerli, nell’Oltrarno di Firenze. L’arresto è avvenuto durante controlli antidroga effettuati nella zona. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo mentre si trovava in bicicletta e successivamente hanno proceduto alle verifiche di rito.

Firenze, 26 marzo 2026 - Proseguono i controlli contro lo spaccio di stupefacenti in città e un nuovo arresto è stato effettuato nella notte del 25 marzo in Oltrarno, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un uomo di 37 anni di origini tunisine. Il soggetto è stato intercettato mentre percorreva piazza dei Nerli in bicicletta. Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi con fare sospetto, cercando di evitare il controllo. I militari lo hanno però raggiunto e bloccato dopo pochi metri. Durante la perquisizione personale, nonostante un atteggiamento poco collaborativo, sono state trovate due dosi di hashish per un peso complessivo di 5,4 grammi e due dosi di cocaina per un totale di 5,5 grammi, già pronte per essere cedute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli antidroga in Oltrarno: pusher fermato in bicicletta in piazza dei Nerli Articoli correlati Leggi anche: San Frediano, fermato un pusher in bicicletta Controlli antidroga in via Capo Passero, arrestato un pusher 18enneI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente nel comune di... Tutto quello che riguarda Controlli antidroga Controlli antidroga in Oltrarno: pusher fermato in bicicletta in piazza dei NerliFirenze, 26 marzo 2026 - Proseguono i controlli contro lo spaccio di stupefacenti in città e un nuovo arresto è stato effettuato nella notte del 25 marzo in Oltrarno, dove i carabinieri del nucleo rad ... lanazione.it Spaccio in Oltrarno, pusher in bici arrestato con hashish e cocainaBloccato in piazza dei Nerli dopo un tentativo di fuga, sequestrate dosi di droga e contanti: arrestato 37enne ... gonews.it