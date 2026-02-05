Controlli antidroga in via Capo Passero arrestato un pusher 18enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 18enne di Misterbianco durante un controllo in una delle piazze di spaccio di via Capo Passero. Il giovane è stato sorpreso con della droga in tasca e ora si trova in manette. I militari hanno intensificato i controlli nella zona per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente nel comune di Misterbianco durante un controllo in una delle piazze di spaccio di via Capo Passero. Il ragazzo è stato visto mentre si allontanava dalla sua postazione per.

